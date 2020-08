Nessuna squadra di primissimo livello, come la Juventus ambisce a essere, può permettersi di restare priva di un regista all'altezza. Un ruolo nevralgico, dal quale dipendono la prima uscita palla, lo sviluppo fluido della manovra e l'incisività offensiva, grazie alle invenzioni che aprono spazi e creano superiorità. Poi ci sono sistemi e sistemi di gioco, ci sono grandi squadre che giocano in maniera più fisica, con meno possesso palla, ma chi più chi meno tutte hanno bisogno di chi in mezzo al campo coordini le operazioni. VUOTO - La Juventus ha avuto in quel ruolo Miralem Pjanic per quattro stagioni, ma ora lui non c'è più e Arthur non è precisamente quel tipo di centrocampista. Il bosniaco fu acquistato proprio per coprire il buco in quella posizione lasciato l'anno prima dal maestro Andrea Pirlo, che da quattro giorni ora è invece il mister. Anche se forse, mai come in questo momento, alla Juve sarebbe fondamentale là in mezzo al campo, nella sua sublime veste da calciatore. Sicuramente lì fornirebbe più certezze di quelle che in questo momento può garantire da allenatore al debutto assoluto.