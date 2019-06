Spunta un'ipotesi a sorpresa per il futuro di Gonzalo Higuain. Dopo la deludente stagione trascorsa tra Milan e Chelsea, la Juventus è attesa a una nuova e delicata scelta in vista dell'estate di mercato. L'argentino farà ritorno a Torino, ma, a meno di sorprese, dovrebbe essere ceduto altrove, anche in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Il Pipita, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe ricevere una proposta molto ricca dalla Cina a breve, decidendo così di lasciare il calcio europeo e far ricco anche il club bianconero.