Non solo Paul Pogba. La Juve ha fissato un appuntamento importante in questi giorni con Rafaela Pimenta, che servirà per dare continuità a tutti quei dialoghi già entrati nel vivo con il summit di dieci giorni fa: il centrocampista francese, ma anche tanti altri argomenti da trattare come il futuro di Luca Pellegrini e quello di Moise Kean, ma soprattutto il rinnovo di Matthijs De Ligt. Perché l'olandese sarebbe disposto a prolungare il contratto in scadenza 2024, ma chiede una clausola rescissoria ben più bassa di quella attuale da 125 milioni che salirà a quota 140 nella prossima stagione, spiega il Corriere dello Sport. Anche perché è il pezzo più pregiato sul mercato: da Chelsea e Barcellona al Liverpool, in tanti lo vogliono.



IL CHELSEA - E proprio i Blues sono il pericolo maggiore. Sì, perché dopo l'ok del board della Premier League e del governo inglese, il club passerà nelle mani di Todd Boehly e ricominciare a spingere sul mercato. E' intenzionato a presentarsi nel modo migliore mettendo a disposizione di Thomas Tuchel una cifra vicina ai 230 milioni di euro, tra i primi obiettivi proprio il difensore della Juventus, visto che dovrà ristrutturare la difesa. Da Londra, spiega il Corriere, rimbalzano voci anche attorno ad Adrien Rabiot che pure potrebbe tornare nel mirino del Psg.