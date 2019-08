Antonio Nocerino, centrocampista attualmente svincolato - una stagione alla Juventus nel 2008-09 - ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della prossima stagione di Serie A, al via da questo week-end. Quattro giorni appena e poi il campo potrà dare i suoi primi verdetti: nel frattempo, Nocerino ha detto la sua sulla griglia di partenza delle favorite, Juventus, Napoli ed Inter.



LE PAROLE - "Secondo me la prossima Serie A sarà bella e divertente, non come negli ultimi anni: tutte le squadre si sono rafforzate, sono ritornati allenatori vincenti e quindi il campionato sarà combattuto. Ancelotti ​ha iniziato un percorso col Napoli e potrà mettere pressione alla Juventus, ma anche l'Inter farà un bellissimo campionato perché ha preso un allenatore impressionante: nelle amichevoli ho visto che la squadra ha già la sua mentalità"