Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, conferma che il Governo (di cui fa parte...) starebbe preparando un DCM per bloccare in maniera definitiva il calcio per questa stagione: "Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio - scrive su Twitter -.Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport". Intanto, appunto, c'è stato il via libera per l'allenamento individuale dei calciatori nei rispettivi centri di allenamento con la Juve che si sta preparando alla ripartenza.