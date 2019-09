Stanco e senza idee. Quasi svogliato. Sicuri che quello che abbiamo visto oggi sia il Cristiano Ronaldo che ha vinto 5 Palloni d'Oro? Quello arrivato alla Juventus per 117 milioni?! Il dubbio viene, perché quello contro la Fiorentina sembrava un giocatore come tanti.



IL PEGGIORE - Mai così male da quando è arrivato in bianconero, senza dubbio. Peggiore in campo insieme a Bernardeschi, probabilmente il vero CR7 è rimasto in Lituania, dove con il Portogallo ha segnato quattro gol durante la pausa del campionato. Sì ok, ma oggi si giocava al Franchi. E lui si è visto poco e niente. Colpa del caldo? Probabile. Magari anche di una condizione fisica non ancora al top nonostante l'ex Real Madrid curi ogni dettaglio del suo fisico: dal cibo al lavoro in palestra. Eppure oggi c'era qualcosa che non andava. No Cristiano, no party. La Juve non ha girato e - come se non bastasse - Sarri ha dovuto rinunciare anche a Douglas Costa e Pjanic usciti nei primi 45' per problemi muscolari.



VERSO MADRID - Il vero dilemma della giornata, però, è stato Ronaldo. Completamente assente. E se n'è accorto anche il presidente viola Commisso che nel post partita ha infierito: "A 36 anni Ribery ha fatto meglio di CR7". Adesso però bisogna voltare pagina in fretta e mettersi la gara di Firenze alle spalle. In sottofondo si sente la musichetta della Champions, mercoledì c'è l'Atletico Madrid per il debutto europeo stagionale. E lì no, non si può sbagliare.