L’eduzione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i dati della Juventus quando Cristiano Ronaldo è rimasto a secco: “Il problema della Ronaldo dipendenza però resta, evidenziato anche da un altro dato: dei 6 pareggi stagionali in campionato raccolti dai bianconeri, 4 sono arrivati quando CR7 non ha segnato (in tre occasioni era assente, solo una volta era in campo ma è rimasto a secco). Non solo: nelle 3 sconfitte in Serie A Cristiano c’era ma non ha fatto centro e la Juventus non è mai riuscita a segnare. Stessa cosa è accaduta in Champions nell’unica sconfitta del girone (contro il Barcellona): Ronaldo era out causa Covid e senza di lui la squadra ha chiuso il match senza reti”.