, ricordando che anche le virgole e persino il tono di voce - se si passa sul piano dell'oralità - possono fare la differenza. Ilè sicuramente uno di questi, sempre di attualità nonostante l'obiettivo comune, almeno sulla carta, sia proprio quello di farlo diventare qualcosa di talmente raro da non richiedere nemmeno di essere preso in considerazione. Ecco perché il commento di Gian Pieronel post partita diè apparso come unanel coro di voci che si sono sollevate a difesa di Dusan, finito nel mirino di pseudo tifosi nerazzurri che dalla curva lo hanno insultato gridando il termine, ripetuto più e più volte come se ci fosse la consapevolezza cheDi fronte a un episodio del genere - che a differenza di quello che è andato a colpire Romeluall'Allianz Stadium non ha visto coinvolte poche persone, ma un'ampia fetta di stadio -, nascondendo la polvere sotto il tappeto e la testa sotto la sabbia. In questo caso l'appiglio è stato trovato in quello che a tutti gli effetti è un fatto inconfutabile, ovvero la presenza tra le file della stessa Atalanta, in un passato più o meno recente, dicome Dusan Vlahovic, unaperché, tanto per cominciare, è molto difficile, per non dire impossibile, che una tifoseria si metta a insultare così platealmente un ragazzo che difende i colori della propria squadra, tanto meno tirando in ballo qualcosa di personale.Come abbiamo riflettuto un mese fa dopo il caso che ha interessato l'attaccante dell'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia ( LEGGI QUI ),, con pochi fatti concreti e tante parole inutili, oltre che spesso sbagliate.. E a farne le spese saranno sempre e comunque le persone, perché dietro ai calciatori - a volte lo si dimentica - ci sono (giovani) ragazzi che sul campo - ma anche fuori - dovrebbero preoccuparsi di tutto meno che delle loro origini, che già il gioco del pallone è complicato abbastanza. Oltre all'educazione di cui parlava Gasperini, quindi, servirebbe anche un po' di. Ricordando che il razzismo è una cosa seria, da non confondere con altre forme di espressione del dissenso e di certo da non sottovalutare.