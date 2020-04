Dopo il campionato belga e quello olandese, in Francia oggi si è chiusa ufficialmente la Ligue 1, che ha decretato il PSG di Neymar e Icardi campione. L'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo dello sport, compreso il mondo del calcio, e alcune federazioni hanno deciso di chiudere anticipatamente la stagione. Molti club che non ci stanno e in Francia regna il caos.



Intanto su Twitter, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ha messo like a un messaggio di un tifoso proprio riguardo al successo anticipato del PSG. Ecco il contenuto del tweet: "Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà. Spero che segua questo pensiero. Noi non siamo l'Inter". Galeotto fu il like, il presidente Agnelli anche quando non parla, è molto chiaro sulle sue idee.