Scudetto a tavolino? No grazie. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è questa la posizione della Juventus, che ha tutta l’intenzione di conquistare il nono campionato consecutivo sul campo. Agnelli lo ha ribadito sia in quanto numero uno bianconero, sia in questo presidente dell’Eca, che insieme a Ceferin (Uefa) e Christer-Olsson (Leghe europee), hanno affermato a Federazioni e Leghe la volontà di portare a termine la stagione. Se il coronavirus non lo permetterà – prosegue il quotidiano – lo Scudetto verrebbe assegnato alla Juve in virtù dell’attuale classifica (bianconeri a 63, Lazio a 62, Inter a 54 con una partita in meno), ma è una soluzione che non soddisferebbe la squadra di Sarri. Vincere senza disputare quasi un terzo delle gare, verrebbe considerato come un successo monco. Per questo alla Continassa sono fiduciosi di un ritorno in campo, lì dove la Juve ha sempre detto la sua. Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina l’aveva confermato poco tempo fa: “La Juve non gradisce la soluzione d’ufficio”.