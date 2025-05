'No alla Juventus, non mi sono pentito': il racconto di Di Natale

Getty

Antonio Di Natale è tornato a parlare di uno degli episodi più significativi e discussi della sua carriera: il rifiuto alla Juventus. Intervenuto a TV12, l’ex bomber dell’Udinese e della Nazionale ha spiegato nuovamente le motivazioni che lo portarono a dire “no” al trasferimento in bianconero per rimanere a Udine fino al termine della carriera."Il no alla Juve è stato una cosa fatta con il cuore, non ho voluto pensare ai soldi, ma soltanto al rispetto della famiglia Pozzo", ha dichiarato Di Natale. Una presa di posizione controcorrente nel calcio moderno, dove scelte del genere sono sempre più rare.

Il legame con la città e con la proprietà friulana ha avuto il sopravvento su tutto, persino su una delle offerte più prestigiose per un calciatore italiano. Una scelta di cuore, che Totò non ha mai rimpianto."Non mi sono mai pentito di questa scelta, anche perché ho creato dei rapporti incredibili e straordinari con la piazza e i tifosi. È stata una scelta di vita importante per me per la mia famiglia", ha concluso l’ex attaccante.