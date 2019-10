La Turchia del calcio e non solo ha attirato su di sé tutte le attenzioni, dopo la questione dei tweet prima di Under e Demira, ma non solo, e poi per l'esultanza nella gara contro l'Albania. Una condanna da quasi tutte le parti, con politica e calcio che sembrano d'accordo nel condannare il supporto dei giocatori all'iniziativa militare del governo di Erdogan contro i curdi. Su Twitter, con l'hastag #NofinaleChampionsaIstanbul, è partita una vera e propria campagna, che ha visto coinvolte anche il partito Più Europa o la deputata Daniela. Una campagna che vuole togliere dalla città principale della Turchia una dei massimi eventi sportivi mondiali, così da togliere visibilità e introiti allo stato.



La risposta della Uefa non si è fatta attendere, con Michele Uva - il vicepresidente - che ha detto la sua opinione sulla protesta scatenatasi dalla vicenda. "​Revocare la finale è un atto forte, al momento non siamo neanche nelle condizioni di discuterne. È chiaro che con il comitato esecutivo ed il presidente Ceferin, valuteremo le situazioni, ma mi sembra assolutamente prematuro parlare di sanzioni a questo livello" ha detto Uva, in merito alla gara del 30 maggio del 2020. È dunque scoppiato un caso molto complesso, che potrebbe portare a cambiamenti importanti per quel che riguarda il rapporto tra calcio e politica, ma che soprattutto ha compromesso l'immagine della Turchia nel mondo calcistico.