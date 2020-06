1









'No, Alex, no'. Scrive così in prima pagina il Corriere dello Sport, che apre con un'immagine di Zanardi sul rettilineo finale di una delle tante gare di handbike. L'ex corridore è gravissimo in seguito a un incidente avvenuto su un tracciato in Toscana, in provincia di Siena. Scrive il Corriere: "Il 53enne campione ha perso il controllo della sua handike durante una gara in Val d'Orcia ed è finito contro un camion. Operato alla testa: lotta per la vita". In basso, l'inizio del campionato: "E' il nuovo inizio. Si riparte dopo 103 giorni".



Tutte le prime pagine, anche dei quotidiani generalisti, sono su Zanardi. Le trovate qui in basso.