"No Al Razzismo"



Everton fans show their support for striker Moise Kean



Watch Everton v Man City live on Sky Sports PL from 5pm pic.twitter.com/J2teX5A1EC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 28, 2019

nel corso del big match contro il Manchester City in Premier League. La partita è iniziata alle 18.30 e, poco prima del fischio d'inizio, i supporter del club inglese hanno esposto lo striscione con in vista l'attaccante classe 2000 arrivato in estate dalla Juventus.