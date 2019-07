Blaise Matuidi può lasciare la Juventus in estate. Il centrocampista francese, chiuso dall'arrivo di Adrien Rabiot a parametro zero dal Paris Saint-Germain nel ruolo di mezzala sinistra titolare, pensa all'addio ai bianconeri. Per lui arrivano sirene dalla Francia: secondo quanto riportato da Sky Sport, Matuidi non vorrebbe tornare al PSG, ma sarebbe intrigato dall'offerta del Monaco, che lo chiesto alla Juventus in queste ultime ore. Il futuro di Matuidi, insomma, resta in bilico.