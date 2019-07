Tutti pazzi per Moise Kean. E la Juventus osserva con interesse i movimenti dall'Inghilterra e dalla Spagna per il gioiello classe 2000, che può portare nelle casse bianconere una solida plusvalenza, tra i 40 e i 50 milioni di euro, oltre a uno slot in meno nel ruolo di centravanti, che può quindi, al momento della partenza di Gonzalo Higuain o Mario Mandzukic, far posto all'obiettivo Mauro Icardi in arrivo dall'Inter.



QUANTE OFFERTE - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arsenal e Barcellona hanno effettuato un primo sondaggio con Mino Raiola per discutere il possibile trasferimento. I blaugrana, in particolare, hanno già ricevuto un secco no da parte di Kean: non è piaciuta la proposta del prestito al Siviglia per poi fare ritorno in seguito in Catalogna. Al momento, la squadra in pole sembra essere l'Everton. La Juventus potrebbe abbassare la richiesta intorno ai 30 milioni, nel caso in cui il club inglese lasciasse aperta ai bianconeri una corsia preferenziale per il riacquisto in futuro.