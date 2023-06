A tenere banco in casa Juve è la situazione di Federico Chiesa, che molti stanno paragonando a quanto successo con Paulo Dybala. Di questo parla; "La questione Chiesa, che ha altri due anni di contratto, è solo in parte diversa: il giocatore, reduce da un brutto infortunio e da una stagione difficile, vorrebbe guadagnare più dei 5 milioni netti attuali, però la Juventus al momento ha altre priorità. Tuttavia è preferibile, per club e squadra, evitare una telenovela modello Dybala: se non ci sono i presupposti per andare avanti insieme, meglio salutarsi subito. La domanda piuttosto è: c’è qualche squadra pronta a sborsare 60 milioni per l’azzurro, ora come ora?"