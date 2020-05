La Serie A ha pronte le linee guida per tornare a giocare le partite di campionato. E' un documento di 36 pagine, una bozza, che Agipronews ha potuto visionare al centro del summit tra governo e vertici del pallone già fissato dal ministro Spadafora al 28 maggio e decisivo per la ripartenza del campionato. Nel documento, è trattato ogni aspetto possibile del pre, durante e post gara attraverso la lente della prevenzione e sicurezza rispetto al pericolo Covid-19.



