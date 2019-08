"In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata". Così la Roma ha smentito l'interesse per Nicolas Nkoulou, che ieri non è sceso in campo contro il Sassuolo, dando vita a nuove voci sul suo prossimo passaggio alla Roma. Con Cairo e Mazzarri che si sono fatti sentire. Il presidente ha addirittura minacciato: "La Roma non può contattare i nostri giocatori, c’è un impegno scritto per cui ogni contatto tra la Roma e i nostri giocatori vale una penale da 900mila euro. Quindi lo contattino pure e ci prendiamo i soldi, ci prendiamo i 900mila euro…".



Parole che riaprono le porte all'affare Rugani, sempre complesso, visto che Fonseca non sembra convinto al 100% dal centrale bianconero. I contatti riprenderanno da oggi per un'ultima infuocata settimana di mercato.