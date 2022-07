Si preannuncia un estate piuttosto movimentata anche per l'ex centrocampista della Juve Mario Lemina. Il gabonese sembra infatti non rientrare più nei piani del tecnico del Nizza, il quale avrebbe dato il via libera alla società per una sua cessione. Come riportato da FootMercato infatti, il ct Favre avrebbe escluso dalla lista dei convocati il centrocampista, costringendolo così a guardarsi attorno.