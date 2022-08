Nino D’Angelo, tifoso del Napoli, ha parlato alla Gazzetta commentando le voci su Mertens alla Juve: «Non voglio neanche pensare che possa accadere, sarebbe una ferita più sanguinosa di quella che ci ha arrecato il passaggio di Higuain ai bianconeri. Dries si è professato figlio di questa città, a più riprese e per tanti anni; quindi mi auguro che possa continuare la sua carriera all’estero, come farà Koulibaly. Così avrà tutta la nostra riconoscenza, proprio come Kalidou».