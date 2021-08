Amanda Nilden, ultimo acquisto della Juventus Women, si presenta così al pubblico bianconero ai microfoni di JTV: ​"Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di cominciare!""Giocare un buon calcio e vivere belle esperienze da portare sempre con me.""Sono mancina e gioco come terzino sinistro, con licenza di spinta.""Quando la Juve ha fatto l'offerta per me ho parlato a lungo con lei, che mi ha detto cose ottime del club"."Molto felice di poter giocare con questa maglia e non vedo l'ora di farlo davanti al pubblico bianconero".