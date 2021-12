Nienteper Victor. Il centravanti delnon prenderà parte alla competizione che si giocherà in Camerun a partire dal 9 gennaio, non essendo stato inserito nella lista dei convocati della Nazionale nigeriana. La notizia di una sua possibile rinuncia alla partecipazione al torneo era già circolata nelle scorse ore, senza però conferme ufficiali. A sostituirlo sarà Onyekuru, attaccante in forza all'Olympiakos. Resta comunque in dubbio la presenza di Osimhen per la sfida dell'Epifania contro la, essendo il giocatore positivo al Covid e tuttora in isolamento nel suo Paese natale.Di seguito la lista deidella