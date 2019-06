Colpo di scena nella corsa a Matthjis De Ligt. Il difensore olandese dell’Ajax è l’oggetto dei desideri dei top club europei dopo il contributo offerto alla causa dei lancieri e l’incredibile approdo alla semifinale di Champions League. Dopo giorni di trattative, il Manchester United sembra essersi chiamato fuori. I Red Devils, infatti, hanno deciso di cambiare obiettivi di fronte alla difficoltà di accontentare le richieste economiche del giocatore. Restano in corsa Manchester City, Juventus, Barcellona, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Difficile stabilire quale tra questi top team sia in vantaggio. Sicuramente nelle prossime settimane si scatenerà la bagarre con un’asta al rilancio durissima e spietata. I bianconeri sperano nel colpaccio, ma non perdono di vista altre alternative.