Decisione ormai presa: la Juve non allestirà una formazione. Notizia già data alla FIGC, che ha allestito questa competizione proprio quest'estate: il nuovo torneo riservato ai 2002 sarà aperto alle società di Serie A e B e sostituirà parzialmente il Campionato Berretti. Roma e Torino hanno già dato l'OK. Non l'ha fatto invece la Juventus, che manterrà la vecchia struttura: dall'Under 17 affidata a Pedone si andrà direttamente nella formazione Primavera allestita per Lamberto Zauli. Una decisione dettata anche dalla fiducia riservata a mister Pecchia e alla sua formazione Under 23. Intanto, qui le date per i ritiri delle formazioni giovanili.