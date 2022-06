Con l'arrivo in panchina di Andrea Pirlo, il Karagumruk era diventato un'opzione anche per Aaron Ramsey. La possibilità però sembra svanita: come riporta il Sun, il presidente del club turco - ​Suleyman Hurman - ha dichiarato: "Abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi".