Ormai è chiaro: se il risultato, al termine del secondo tempo, fosse ancora in parità, non ci saranno i tempi supplementari. Si andrà direttamente ai rigori. Una modifica al regolamento della Coppa, a competizione in corso, valido solo per questa stagione, per semifinali e finale. Il tutto per accorciare i tempi e ridurre al minimo indispensabile lo sforzo dei calciatori. Per fare un esempio pratico, qualora al 90’ Juve e Milan fossero sul punteggio di 1-1 (lo stesso della gara d’andata) si andrebbe direttamente alla lotteria dei rigori. Il Corriere dello Sport ha stilato il possibile elenco dei rigoristi di Juve e Milan.