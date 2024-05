La decisione della Lega Serie A di escluderedalla lista dei migliori tre portieri della Serie A 2023/24 ha suscitato discussione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Nonostante il suo ruolo fondamentale nella vittoria del titolo da parte dell'Inter e le sue prestazioni di alto livello durante la stagione, Sommer è stato sorprendentemente escluso dalla lista.Le sue statistiche impressionanti e la sua prima stagione di successo con la maglia nerazzurra non sembrano essere state sufficienti per garantirgli un posto tra i migliori tre portieri della Serie A. Al suo posto, sono stati selezionati Marco, Michelee WojciechQuesta decisione ha sollevato domande sul processo di selezione della Lega Serie A e ha portato alcuni a chiedersi se Sommer abbia ricevuto un'adeguata considerazione per il suo contributo alla squadra e al campionato.