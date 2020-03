Laha chiuso definitivamente il dibattito sulla questione delle partite in chiaro, viste le porte chiuse a causa del coronavirus. Una giornata in cui si è ancora discusso, con il Ministro Vincenzo Spadafora che ha aperto alla possibilità, ancora nel tardo pomeriggio, che le partite di questo turno di Serie A si potessero vedere in chiaro in televisione.Alle parole di Spadafora, ha risposto prontamente Sky, con una nota all'Ansa in cui ha ammesso di aver dato la disponibilità, ma su cui la Lega Calcio ha espresso un parere - giustamente, sostiene l'emittente - negativo. Così, si è arrivati alla chiusura definitiva, con il comunicato della Lega."In data odierna la Lega Serie A ha ricevuto una lettera da parte del Signor Ministro Spadafora con richiesta di valutare, alla luce di nuovi approfondimenti, la possibilità di concedere la libera fruizione televisiva delle gare di Serie A TIM in programma nei giorni 8 e 9 marzo. Nella lettera il Signor Ministro fa riferimento a uno scenario nel quale i soggetti da lui sentiti per le vie brevi, tra i quali Sky Italia e Dazn, avrebbero espresso il proprio parere favorevole all'ipotesi. La Lega Serie A a sua volta ha stabilito contatti formali con i licenziatari dei diritti pay, che, pur comprendendo la richiesta, si adeguano al fatto che la proposta formulata continua a presentare vincoli legali, normativi e tecnologici.Di conseguenza, considerando quanto già espresso ieri dalla Lega Serie A, continuano a non sussistere, per i motivi già elencati, le condizioni legali per trasmettere in chiaro le partite del campionato di Serie A TIM".​