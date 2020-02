"Niente scuse". Cristianocontinua a lavorare. Lo fa senza sosta, tra Continassa e casa. Anche coi figli, che si divertono e guardano ammirati la dedizione del padre. Un po' di addominali sulla classica palla da palestra. Uno, due, tre. E così via. Senza scuse, appunto. Marcelo se la ride, Patrice Evra invece lo prende proprio in giro: "Cristiano, adesso è troppo, fratello! Chiamo il 911 (numero delle emergenze, ndr)". In un momento sicuramente particolare, gli avrà strappato un bel sorriso...