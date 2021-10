. I bianconeri sono impegnati in una missione rimonta, che somiglia tanto a quei Gran Premi in cui uno dei piloti più forti si ritrova a partire in fondo alla griglia di partenza ed è chiamato a una gara dai mille sorpassi. Ecco, dopo quella 4^ giornata in cui, dopo 2 pareggi e 2 sconfitte, la Juve si è ritrovata addirittura terzultima, sono arrivate le vittorie consecutive, e tutte di misura, contro Spezia (per togliersi dalla zona retrocessione), Sampdoria (per riagganciare la parte sinistra della classifica), Torino (per rimettersi in scia Europa) e per l'appunto Roma.Per la prima volta in questo filotto, i 3 punti non hanno portato a una risalita di posizioni: la Juve di Allegri settima era, e settima è rimasta, ancora a pari punti con Lazio e Atalanta che però hanno una miglior differenza reti. Ma almeno non si è perso terreno (altra espressione usata dall'allenatore in conferenza stampa) e si sono distanziati il Bologna, bloccato sul pari a Udine, e la Fiorentina, sconfitta nel posticipo di Venezia.NAPOLI 24MILAN 22INTER 17ROMA 15LAZIO 14ATALANTA 14JUVENTUS 14BOLOGNA 12FIORENTINA 12UDINESE 9EMPOLI 9TORINO 8VERONA 8SASSUOLO 8VENEZIA 8SPEZIA 7SAMPDORIA 6GENOA 6CAGLIARI 6SALERNITANA 4