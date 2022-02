Niente Salernitana per Andrea Pirlo. Non sarà l'ex allenatore della Juve, nonostante le numerose indiscrezioni circolate nelle scorse ore, ad occupare il posto lasciato libero da Stefano Colantuono sulla panchina dei granata, che è stata affidata a Davide Nicola. Ecco la nota ufficiale del club campano: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra". Come riportato da Calciomercato.com, nel suo staff tecnico ci sarà spazio anche per Simone Barone, campione del mondo con l'Italia nel 2006.