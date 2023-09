Sandro, a Calciomercato.com, parla così del mancato“Il Var ha considerato di non avere in mano tutti gli elementi per poter cambiare decisione”. Scusi? “Tutti gli elementi” sono le immagini, da ogni visuale possibile. E quindi tutti gli elementi c’erano, eccome.“Tutto sommato non mi sento di colpevolizzare questa lettura”. Scusi, Rocchi, un’altra volta: qui non si tratta di “colpevolizzare”, ma semplicemente di vedere e commentare. E se possibile di intuire se l’episodio della settimana precedente (Baschirotto a Monza) sia stato recepito. Scatta l'interrogativo: in Sassuolo-Juve il Var ha segnalato il fallo di Berardi, invitando magari l’arbitro di campo a rivederlo, o invece se l’è cavata lavandosene le mani? Fra una settimana la risposta.“Secondo me era meglio il rosso che il giallo”. Ri-scusi per l’ultima volta, Rocchi, ma “secondo me” non esiste. C’è un regolamento da applicare non secondo me o secondo te, ma “secondo tutti”. Chiaro.