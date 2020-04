C'è aria di rifondazione in casa Real Madrid. Come scrive Marca, il club spagnolo vuole portare subito Erling Haaland alla Casa Blanca e nel 2021, secondo i piani di Florentino Perez, sarebbe Kylian Mbappé a trasferirsi a Madrid. Niente ritorno di Cristiano Ronaldo, quindi, il Madrid starebbe pensando di ringiovanire portando però alla Casa Blanca due giocatori già importantissimi a livello europeo. Come anticipato da Ilbianconero.com sia la Juventus che Ronaldo hanno intenzione di rispettare l'accordo che scade nel 2022.