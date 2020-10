Il coronavirus ha profondamente cambiato il valore dei giocatori, e come è stato possibile osservare, anche le modalità di contrattazione tra i vari club per trattare i giocatori. Nonostante questo, il valore dei migliori al mondo raggiunge picchi inesplorati. Transfermarkt ha stilato la top 11 costituita dai calciatori più costosi al mondo, per un totale 1,2 miliardi di euro. Non c’è spazio per Cristiano Ronaldo e Messi. La Juventus si può consolare con Matthijs De Ligt, unico ‘italiano’ presente nella rosa. Ecco la formazione dei sogni: