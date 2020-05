E' arrivato il via libera per le partitelle. Nel protocollo non vi sono riferimenti alle sedute individuali, mentre al termine dell'allenamento i giocatori dovranno tornare al proprio domicilio: "Nella fase iniziale l’allenatore e lo staff tecnico indosseranno sempre mascherina manterranno una distanza minima di almeno 2 metri l’uno dall’altro. I soggetti appartenenti al GRUPPO Squadra dovranno raggiungere il Luogo e far ritorno al domicilio al termine dell’allenamento con mezzi propri e rispettando le misure anti contagio".