La Juve di Pirlo riparte dallo Stadium. Contro c'è la Samp di Claudio Ranieri per il debutto del giovane tecnico, che ieri ha testato lo Stadium per la prima volta il terreno di “casa”. Infatti, la squadra si è allenata allo Stadium, provando il campo da gioco. Un fatto inusuale. Un po' meno lo è il mancato ritiro prepartita (già visto con Allegri e Sarri) in occasione di una partita casalinga alle 20.45, ma va comunque sottolineato: i giocatori dopo l’allenamento di ieri sono tornati alle proprie case per dormire e stare in famiglia. Oggi saranno alla Continassa per la rifinitura e solo questa mattina sarà resa nota la lista dei convocati, come accadeva con Sarri e in rottura rispetto al passato allegriano.