Niente ritiro per Szczesny: ufficiale il rinnovo con il Barcellona per l'ex Juventus, i dettagli

Calciomercato

Szczesny rinnova con il Barcellona: ufficiale, i dettagli

Poco meno di un anno faaveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato dopo l'addio allanon per scelta del polacco ma del club bianconero, deciso a puntare su Michele Di Gregorio. Il destino poi ha regalato al portiere un'opportunità inaspettata, ovvero il. Chiamata che ha convinto Szczesny e tornare indietro e rimettere i guanti. Contratto annuale che però è stato prolungato dal club blaugrana.L'ottima stagione di Szczesny, che si è preso in poco tempo il posto da titolare senza più lasciarlo ha convinto il Barcellona a prolungare la carriera del polacco, offrendogli un nuovo contratto. Dopo qualche settimana di riflessione, l'ex Juventus ha detto sì, sentendosi ancora all'altezza di continuare a questo livello.Altri due anni di contratto quindi per l'ex Arsenal.

La historia no ha terminado: Tek 2027 pic.twitter.com/n6NTL1zoRA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 7, 2025

"La storia non è terminata", con questo messaggio sui social i Campioni di Spagna hanno annunciato la firma di Szczesny, che avrà la concorrenza di un nuovo portiere a Barcellona visto l'acquisto di Joan Garcia per 25 milioni di euro.