Niente ritiro per Sancho al Manchester United: cosa sta succedendo con la Juventus

Sancho non partirà per il ritiro con il Manchester United

Lavuole prendere il treno, che a Torino è già passato in più di un'occasione senza che i bianconeri riuscissero a fermarlo, come il giocatore avrebbe già voluto. Intanto però,, in Svezia, dove ha effettuato il primo test amichevole con il Leeds e ncome riferisce Tuttosport.

Sancho-Juventus, cosa sta succedendo

Nessuna sorpresa sia chiaro; la stranezza, arrivati a questo punto della situazione, sarebbe se l'inglese fosse convocato con la squadra per il ritiro estivo. Sancho di fatto è fuori rosa e agli occhi del club rappresenta più un problema che una risorsa. Anche economicamente infatti,Il Manchester United, si legge, l’ha inserito nella cosiddetta “bomb squad”, il gruppo degli esclusi eccellenti.Nel mentre, in attesa di una svolta per il suo futuro, Sancho cerca di tenersi in forma per farsi trovare pronto per la Juventus o per chiunque lo acquisterà. L'ex Borussia Dortmund, nelle strutture dello United e agli ordini dello staff che il club ha messo a disposizione per gli esclusi, anche se non rientrano nei piani.La domanda quindi adesso è, dopo che il tragitto lo ha fatto già l'agente del giocatore nei giorni scorsi, per fare il punto della situazione con i bianconeri. Lato giocatore, inizia ad esserci fretta di trovare la nuova sistemazione. Sancho vuole evitare di cambiare squadra nuovamente solo a fine mercato, come già successo l'anno scorso.che di fatto c'è già con il giocatore ma anche con lo United.Un'attesa che però lascia spazio a inserimenti echiamato a sostituire Elanga in organico. Sancho ha messo la Juventus come priorità e preferirebbe lasciare la Premier League, dove non è mai riuscito davvero ad esprimersi. Non potrà però aspettare all'infinito.