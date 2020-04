Niente riscatto per Mauro Icardi. L'attaccante argentino avrebbe deciso che il suo futuro non sarà al PSG e secondo Sportmediaset Maurito vorrebbe un trasferimento alla Juventus nella prossima stagione. La trattativa tra Inter e Juve non si preannuncia semplice, visti i rapporti ancora gelidi tra Fabio Paratici e Beppe Marotta. Icardi però vuole la Juve e la trattativa si potrebbe imbastire con l'inserimento di alcune contropartite. Ai nerazzurri piace particolarmente Juan Cuadrado, pallino di Antonio Conte già ai tempi in cui allenava la Juventus.