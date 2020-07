Dopo la vittoria di ieri nel derby della Mole contro il Torino e la sconfitta della Lazio col Milan che ha permesso alla Juve di allungare a +7 avvicinandosi così allo scudetto , i bianconeri hanno già voltato pagina e stamattina si sono ritrovati alla Continassa per preparare la sfida contro il Milan in programma martedì sera. In gruppo anche Giorgio Chiellini e Alex Sandro, che dovrebbero tornare nella lista dei convocati. Qualche problema per Maurizio Sarri, che non avrà Matthijs De Ligt e Paulo Dybala squalificati, dopo aver preso il cartellino giallo nel derby di ieri.