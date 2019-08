Dries Mertens sarà regolarmente in campo contro la Juventus. Secondo quanto riporta La Repubblica, il procuratore federale Pecoraro non lo segnalerà al Giudice Sportivo che potrebbe utilizzare la prova tv per punire la simulazione in Fiorentina-Napoli che è costata un calcio di rigore contro i viola. "Pecoraro ha già deciso, valutando che la caduta del belga sia già stata in qualche modo giudicata televisivamente dal Var: non ci sarà dunque una segnalazione al giudice sportivo e Mertens giocherà regolarmente Juve-Napoli di sabato", scrive il quotidiano. PRECEDENTI - In questi giorni in tanti si erano appellati a precedenti pesanti come quello di Milos Krasic che per una simulazione a Bologna qualche anno fa si prese ben tre giornate. Gli unici fermati per l'errore di Firenze sono l'arbitro di campo Davide Massa e Valeri che era invece responsabile del VAR.