Lega e Figc stanno valutando l’idea di concentrare le partite, quando il campionato ripartirà, in stadi e città non estremamente colpiti dal coronavirus, come ammesso dallo stesso Gravina a La Repubblica: “Un campionato senza partite al Nord”. Di fatto, sarebbe vietare Inter, Milan e Atalanta di giocare a San Siro e al Gewiss Stadium. Milano e Bergamo sono stato le due città più interessate dalla pandemia, ma secondo La Gazzetta dello Sport non si troverebbero d’accordo con questa scelta. Ieri la Federcalcio ha varato l’inizio di un protocollo di sicurezza per la ripresa degli allenamenti, che in sostanza colloca giocatori e staff di una squadra dentro al proprio centro sportivo, sanificato, monitorati costantemente dai medici attraverso test, screening ed analisi. Una sorta di ‘bolla’ protettiva. Ognuno godrebbe di una protezione totale, indipendentemente dalla città in cui si trova. A chiude il quadro lo stadio rigorosamente a porte chiuse.



SE IL GOVERNO… - Ragioni che fanno propendere i club interessati ad una contrarietà alla possibile decisione. Ma se dovesse intervenire il governo a chiudere Milano e Bergamo per le partite, a quel punto dovranno trovare un’alternativa