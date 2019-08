non è l'unica in questo sabato sera. No, non vogliamo certo scomodare John Travolta, non quanto i tifosi juventini: il campionato non sembra più un miraggio ed in attesa che passino i sette giorni che dividono dal match con il Parma, la gara di stasera con laavrà già un sapore più ufficiale. Così, la Juventus scalda l'ambiente sul web, conuomo immagine per presentare la partita di stasera: "Don't panic! It's matchday".