Niente Milan per Paratici? Cosa cambia per il futuro di Conte

Le strade tra Fabio Paratici e il Milan sembrano destinate a non intrecciarsi nonostante ormai le parti avevano praticamente trovato l'accordo su tutto e il "matrimonio" fosse quasi certo. A mettersi di mezzo le questioni burocratiche e legali legate alla squalifica del dirigente, che fino al 20 luglio sarà limitato ad operare. Il nodo squalifica insomma rischia davvero di far saltare l'arrivo dell'ex Juventus in rossonero.Paratici era stato individuato dal club come la figura ideale per ricoprire la carica di direttore sportivo e quindi anche scegliere il futuro allenatore. Paratici aveva individuato tre nomi in particolare, ovvero Roberto De Zerbi, Massimiliano Allegri ed Antonio Conte, quest'ultimo obiettivo anche della Juventus. Chiaramente il mancato arrivo di Paratici può cambiare gli scenari anche per il futuro allenatore. Ci sarà da capire chi nel caso diventerebbe il nuovo ds del Milan.

Con Paratici in dirigenza, Conte era senza dubbio un candidato forte visto il rapporto tra i due, che hanno lavorato insieme non solo alla Juventus ma anche nel Tottenham. Un passato comune che avrebbe quindi potuto facilitare un'eventuale trattativa. Con un altro dirigente, considerando anche che già l'estate scorsa il club rossonero aveva deciso di non prendere Conte, la situazione può cambiare.