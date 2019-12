Il Milan non darà la caccia a Mario Mandzukic nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, i rossoneri hanno intenzione di riportare Zlatan Ibrahimovic in Italia e stanno lavorando in questo senso. Ormai abbandonata la pista che porta al centravanti bianconero, previsto in partenza da Torino il mese prossimo dopo una prima parte di stagione fuori rosa con Maurizio Sarri in panchina.