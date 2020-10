Dal momento del sorteggio in poi, l'avvento di Juventus-Barcellona era atteso da tutti gli appassionati di calcio del mondo in quanto cornice dell'epico scontro Cristiano Ronaldo-Messi. Invece l'assenza dell'asso portoghese - causa Covid - priva questa sfida di Champions dell'ingrediente principale (almeno per i non-tifosi delle due squadre...). Così su Twitter e Instagram, aspettando la gara di stasera, in molti si dichiarano molto delusi, e c'è chi immagina i due campioni altrettanto dispiaciuti per non potersi affrontare direttamente sul campo. Qualcuno addirittura, scherzando ovviamente, arriva a chiedere… di rinviare la gara, finché le due superstar non saranno entrambe abili e arruolate.