Un sabato complicato per la Juventus, che ha perso il primo posto in classifica in favore dell'Inter di Antonio Conte e, nel contempo, ha subito tre infortuni muscolari molto pesanti in vista dell'esordio in Champions League, fissato per mercoledì in casa dell'Atletico Madrid. Douglas Costa non ci sarà, come scrive Tuttosport in prima pagina al grido di "Allarme Champions". Anche Miralem Pjanic desta "ansia" verso Madrid. "La Juve rallenta" scrive Il Corriere dello Sport, che esalta i nerazzurri. Il Mattino, invece, carica il Napoli, che vince contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Dries Mertens.



