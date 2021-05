Dipendesse da Robin Gosens, scarterebbe l'ipotesi Leicester per rimanere in Italia. E a quel punto le strade, al momento, sono due: Inter o Juventus. I bianconeri ci stanno pensando davvero per la fascia sinistra, ma prima di convincere il giocatore dovranno fare i conti con l'Atalanta e superare la concorrenza del club inglese, pronto a investire 25 milioni per l'esterno tedesco. Aspettando nuovi sviluppi, al momento le Foxes sono le uniche ad aver preparato una cifra per l'assalto a Gosens.