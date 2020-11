Giorgio Chiellini non è tra i convocati di Andrea Pirlo in viaggio verso Roma per la partita di domani alle 12.30 contro la Lazio. Durante l'allenamento pre-partenza il capitano della Juventus ha accusato un risentimento alla coscia sinistra. A Kiev contro la Dinamo si era fatto alla destra, oggi ha avuto problemi all'altra. Chiellini ha ammesso ultimamente che, data l'età, è molto cauto circa le proprie condizioni e ha lasciato intendere di poter essere soggetto a questo tipo di lievi infortuni muscolari. Come riporta Sky Sport, oltre alla gara di domani salterà pure gli impegni con la Nazionale.